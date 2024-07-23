Ветераны СВО проходят обучение по программе «Время героев» на Южном Урале

Участники смогут построить карьеру в госкорпорациях и органах власти

По кадровой программе «Время героев» дистанционное обучение проходят более 10 южноуральцев. Один из них — майор внутренней службы в отставке, боец специальной военной операции с позывным «Танцор» Сергей Бормотов, сообщает Центр управления регионом.



Сейчас мужчина занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО и проводит уроки в «Школе бальных танцев» для жен и вдов военных. Когда начался набор в программу, Сергей Бормотов записался на дистанционный формат, так как у него уже есть два высших образования и магистратура.

Курс включает в себя муниципальное и государственное управление, бюджетирование, применение IT-технологий и другие разделы. Для бойца было важно познакомиться ближе с основами муниципального управления.

«Все обучение построено очень грамотно. Материалы доступны не только в видеолекциях, но и в текстовом формате. После каждого раздела следует контроль знаний. Лично мне очень полезным оказался дополнительный курс. Там есть все о работе с людьми и выступлениях на публике. Надеюсь, впереди нас ждет практика на местах, где мы будем помогать людям», — сказал Сергей Бормотов.

Скоро начнется стажировка для 83 бойцов, которые прошли обучение в очном формате. Почти два месяца на базе Высшей школы государственного управления Президентской академии с ними работали ведущие эксперты из разных сфер. Также у военнослужащих были занятия для командообразования и практические семинары. Бойцы также освоили навыки публичных выступлений и познакомились с главными методиками решения управленческих вопросов и задач.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.