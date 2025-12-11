Ветераны СВО меняют мировоззрение на программе «Герои Южного Урала»

Многие планируют продолжить изучение тонкостей муниципальной службы

В Челябинской области ветераны специальной военной операции меняют мировоззрение в ходе прохождения программы «Герои Южного Урала». Многие из них хотят узнать больше, поскольку увлеклись изучаемыми темами.

«На гражданке занимался разными делами. Начиная от того, что и грузчиком работал, и предпринимателем был. Сейчас я просто решил поменять образ жизни, потому что ценности жизни — они изменились немного. Все, кто здесь обучается, у всех поменялся взгляд. И мы правда хотим сделать так, чтобы наше государство было лучше и сильнее. Чтобы мы гордились все. И наши дети в том числе. Преподаватели, и организаторы РАНХиГСа, и лица, которые к нам приезжают, — они для нас делают очень большое дело», — подчеркнул участник программы «Герои Южного Урала» Алексей Гордеев.

Ветеран СВО решил, что хочет поступить РАНХиГС и продолжить изучать тонкости муниципальной службы. Свои знания и силы Алексей планирует направить на развитие туризма в Челябинске.