Ветераны СВО из Златоуста мечтают попасть в программу «Герои Южного Урала»

Часть из них уже проходит обучение

В Златоусте ветераны СВО знают о программе «Герои Южного Урала». Часть из них уже проходит обучение, чтобы после начать работать на благо родного края. Мечтают стать профессиональными управленцами и другие ветераны.

«Сейчас часть ветеранов СВО из Златоуста проходит обучение и стремится внести вклад в развитие родного города и региона. Цель проекта ясна — выявить и поддержать достойных и сильных людей, готовых служить интересам государства»,— отметил председатель правления Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных конфликтов Златоуста Максим Чернов.

Благодаря проекту бойцы смогут применить полученные на СВО опыт и способность принимать решения в критических ситуациях на благо родного города, области и страны в целом.

Напомним, проект «Герои Южного Урала» инициировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Участников программы ждут четыре образовательных модуля, на которых они изучат экономику и финансы, управление и многое другое — направления, которые в будущем помогут им работать в органах власти и на предприятиях и развивать Южный Урал.