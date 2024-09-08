Ветераны СВО и волонтеры Челябинской области голосуют за мирное будущее

Их голос — за созидание и развитие нашего региона

В Магнитогорске волонтеры городского движения «Всё для Победы!» пришли на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор за мирное будущее.

Волонтер Алена Войновская голосует в военной форме.

«Военная тематика всегда мне была близка. С началом специальной военной операции не было раздумий — помогать или не помогать ребятам на фронте. Пусть мы не там, мы — в тылу, но мы мыслями и душой мы — с ними. Поэтому стараемся делать все возможное, чтобы помочь нашим парням всем необходимым», — говорит она.

По ее словам, есть понимание, что выбор, сделанный сегодня, — это залог мирного будущего завтра, поскольку мы выбираем будущее для своих детей, для себя, для своего города и региона.

С Аленой на избирательный участок пришел брат Наиль Кушаев, который помогает в развитии волонтерского движения.

Особую активность на выборах проявляют ветераны СВО, вернувшиеся не так давно «из-за ленточки».

«Это долг каждого гражданина России — прийти на выборы и проголосовать. Если большинство наших горожан проголосует, то в перспективе это положительно отобразится на нашем регионе. Мы с супругой свой выбор сегодня сделали», — сказал Дмитрий Грицков.





Напомним, мобилизованный Дмитрий Грицков потерял на фронте две ноги, попав под минометный обстрел в Луганской Народной Республике. После он прошел переобучение и устроился на работу в военкомате Златоуста.