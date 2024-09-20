Ветераны СВО и семьи погибших южноуральских бойцов отправились в путешествие по Карелии

Железнодорожный тур организовали фонд «Защитники Отечества» совместно с РЖД

Челябинский филиал фонда «Защитники Отчества» и РЖД организовали железнодорожный тур по Карелии для ветеранов СВО и семей погибших бойцов.



Участники побывали на острове Кижи, много общались, делились опытом и слушали гармонь. Также челябинцы познакомились с подопечными филиала фонда из Республики Алтай.

Челябинцы признались, что у них сложилась хорошая команда, в которой подружились и взрослые, и дети. Подопечных фонда роднят не только общие интересы, но и беды. Мамы и вдовы погибших на СВО бойцов обменялись своим личным опытом выхода из горя.

«Аниматоры для детей проводят игры, для взрослых — караоке, где открылись таланты. Это было очень весело, с пением частушек», — поделилась впечатлениями подопечная, мать погибшего героя, Светлана Лаврентьева.

Следующим пунктом поездки станет Петрозаводск и Выборг. Для участия в мероприятиях филиала фонда необходимо обратиться к своему социальному координатору.

Автор: Ксения Рындина