Ветераны СВО Челябинской области присоединились к всероссийскому форуму «Вместе победим!»

В Национальном центре «Россия» принимают участие около 1000 защитников Отечества и члены их семей

В Национальном центре «Россия» стартовал масштабный Форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим!». Участие в нем принимают около 1000 защитников Отечества и членов их семей со всей страны, включая делегацию из Челябинской области, сообщает фонд «Защитники Отечества» по Челябинской области.

«Наша общая задача в том, чтобы помочь героям спецоперации как можно быстрее вернуться к мирной жизни. Убеждена в том, что герои СВО должны стать непосредственными участниками общественной жизни, а на их примерах нужно воспитывать молодежь», — отметила, открывая форум заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В программе форума — открытый диалог между ветеранами, представителями власти, традиционных религий, руководителями министерств, военкорами и экспертами. Ключевыми темами для обсуждения являются социальная адаптация и комплексная реабилитация ветеранов, их трудоустройство и возможности самореализации в высокотехнологичных сферах, патриотическое воспитание молодежи, вовлечение в спорт и использование боевого опыта в системе госуправления.

Челябинскую область на форуме представляют герои-южноуральцы, участники кадровых программ «Время Героев» и «Герои Южного Урала» — Юрий Ахмеров, Евгений Ботов, Артем Барбашин, Сергей Бондарчук, Риф Динмухаметов, Александр Заозеров, Артур Зарипов, Андрей Лось, Андрей Мурзин, Вадим Носков, Григорий Никипелов, Павел Сагдиев.

Среди них — известные спортсмены, общественники и опытные бойцы. Например, Григорий Никипелов и Вадим Носков — призеры Кубка полпреда в УФО по плаванию. Риф Динмухаметов, ветеран боевых действий в Сирии и Ливии, многократный победитель спортивных кубков, недавно открыл школу единоборств «Оберег». Андрей Мурзин, боец спецназа «Ахмат», проявивший мужество в обороне Курской области, сейчас возглавляет в регионе представительство благотворительного фонда «СВОИМ», помогая вернувшимся с фронта и их семьям.

Участие южноуральской делегации в таком значимом федеральном событии подчеркивает вклад региона в общее дело поддержки героев и их интеграции в мирную жизнь, а также служит примером активной гражданской позиции самих ветеранов.

Организаторами форума выступает фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание», Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.