Ветераны СВО Челябинской области 22 июня присоединятся к минуте молчания

Участники СВО Челябинской области почтят память павших защитников Отечества в День памяти и скорби



22 июня, в День памяти и скорби, вся Россия замолчит в 14:15 по челябинскому времени (12:15 МСК), склонив головы в память о жертвах Великой Отечественной войны. Ко всероссийской акции присоединятся и ветераны специальной военной операции из Челябинской области.

Среди тех, кто отдаст дань памяти героям — Леонид Ильин, известный под позывным «Челентано». Это отважный воин, получивший тяжелое ранение в зоне СВО и недавно награжденный медалью за отвагу.

«День памяти и скорби для меня святой, наряду с Днем Победы. И обязательно в 14 часов 15 минут встану, склоню голову, помолчу, вспомню своих родных, кого коснулась Великая Отечественная война. И, конечно, помяну своих однополчан, погибших в зоне специальной военной операции. Теперь для нас это единое горе и святая память», — говорит Леонид Ильин.

Леонид Ильин призывает земляков поддержать акцию и вспомнить своих героев. Он подчеркивает, что спецоперация стала народной, подобно Великой Отечественной войне.

Председатель Челябинской региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Челябинской области», депутат Челябинской городской Думы Сергей Бормотов также подчеркнул особое значение 22 июня. Для жителей России и стран бывшего Советского Союза это не просто дата начала войны, а день памяти, скорби по тем, кто встал на защиту Родины в борьбе с фашизмом.

Сергей Бормотов отметил, что нацизм — это не политическое течение, а болезнь, с которой необходимо бороться, и призвал доносить истинное значение этого дня до подрастающего поколения.

«Память о Великой Отечественной войне должна быть такой же крепкой, как соблюдение церковных праздников или празднование Нового года. И эту память нужно нести через века, неважно сколько пройдет времени 80, 90, 100 лет после начала и окончания Великой Отечественной войны. Проведение таких акций — это то, что нас объединяет. То, что позволяет нам чтить и помнить наши корни.», — подчеркнул Сергей Бормотов.

Автор: Дарья Давтян