Ветераны спецоперации в Челябинской области могут пройти бесплатную реабилитацию

Соцфонд предоставляет путевки в санатории и компенсирует дорогу

Отделение Социального фонда России по Челябинской области напоминает об относительно новой мере поддержки для ветеранов специальной военной операции. С 2025 года демобилизованные участники боевых действий могут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию в специализированных центрах фонда.

Кто может получить помощь?

Право на путевку имеют ветераны, уволенные с военной службы и имеющие соответствующее удостоверение. Это касается как тех, кто был мобилизован, так и служивших по контракту.

Как оформить путевку?

Подать заявление через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ.

К заявлению нужно приложить медицинскую справку по форме 070/у, которая подтверждает необходимость санаторного лечения, или направление по форме 057/у для прохождения реабилитации.

Специалисты фонда рассмотрят заявку за два рабочих дня и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать даты заезда.

Направление выдается за 10 дней до заезда и предоставляется способом, который выбрал заявитель: по электронной почте, в личный кабинет на портале госуслуг либо почтовым отправлением.

Что важно знать?

Программа санаторно-курортного лечения длится до 21 дня. Срок медицинской реабилитации может быть индивидуальным.

Реабилитационные центры СФР (ближайшие для южноуральцев — «Тараскуль» в Тюмени, «Омский» в Омске и «Ключи» в Томской области) полностью адаптированы для маломобильных пациентов.

СФР полностью возмещает ветеранам затраты на дорогу до центра и обратно. Для этого нужно предоставить в фонд билеты и чеки.

Право на бесплатную путевку предоставляется один раз в год.

Получить ответы на все вопросы можно по бесплатному номеру единого контакт-центра СФР: 8 800-100-00-01.

