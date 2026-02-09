Ветераны МВД создали в Челябинске «Батальон отважных женщин» для помощи фронту

Пенсионерки шьют и вяжут огромное количество вещей для бойцов — от шевронов до противодроновых пончо

С начала специальной военной операции в регионе активно работают десятки волонтерских объединений. Особое место среди них занимает движение, объединившее бывших сотрудниц правоохранительных органов под названием «Батальон отважных женщин».

По словам одной из основательниц движения, полковника юстиции в отставке Татьяны Обчевой, сначала были денежные переводы в фонды, затем — плетение маскировочных сетей в одном из торговых центров, где она неожиданно встретила бывших коллег из райотдела и даже свою дочь.

Переломным стал совет обратиться к депутату Заксобрания Ольге Мухометьяровой, которая с 2022 года координировала отправку гуманитарной помощи и изготовление шевронов. Это направление стало для Татьяны Обчевой и ее сестры, опытной швеи и тоже пенсионерки МВД Екатерины Емельяновой, основным.





«Это довольно трудоемкий процесс, но мы справлялись. Шили по заявкам. Например, шевроны с буквой „О“ для группировки „Отважные“ ЦВО», — рассказывает Татьяна Юрьевна.

От этого символа и родилось название добровольческого объединения. Его эмблемой стала роза с листочками в виде сложенных женских ладоней, символизирующими заботу. На счету мастериц — уже 13 тысяч отшитых шевронов различных типов, включая специальные — с молитвой для фронтовых священнослужителей.

Со временем, оборудовав швейный цех, волонтеры расширили деятельность: пошив футболок, эвакуационных строп для бронежилетов, госпитальных рубах, которые переделывали из пожертвованных мужских сорочек. Освоили и крупные заказы: например, изготовили маскировочное покрывало для подразделения РЭБ площадью 64 кв. метра. Особой гордостью стали специальные противодроновые пончо с теплоизоляцией, пользующиеся большим спросом на передовой.





Параллельно «отважные» собирают и отправляют тонны гуманитарных грузов, всегда вкладывая в посылки детские рисунки и письма.

«Потом ребята присылают видео, очень благодарят», — делится Татьяна Обчева.

К движению присоединились многие ее бывшие коллеги. Подполковник юстиции в отставке Маулида Комар активно шьет пеленки и простыни для госпиталей в рамках акции «Стерильность — фронту». Подполковник в отставке Елена Комарова вяжет для бойцов теплые вещи. В составе батальона — десятки единомышленниц, среди которых бывшие руководители следственных подразделений.

«Каждая из нас чувствует потребность быть нужной, полезной. Это, наверное, нас и объединяет», — резюмирует Татьяна Обчева.





В этом году труд волонтеров был отмечен на высоком уровне. Татьяна Обчева и Маулида Комар получили медали от общероссийской общественной организации ветеранов ОВД. Награды им вручил заместитель начальника ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор юстиции Николай Самойлов.





А сейчас «Батальон» ждет новых добровольцев — нужна любая помощь.