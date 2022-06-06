В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на такси вне зависимости от цели поездки. Для этого в 2022 году выделят до 3000 рублей на одного человека. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.
«Обратиться за услугой смогут инвалиды, участники и военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны. Такси доступно жителям Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Озерска. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники», — рассказали в региональном Минсоце.
Чтобы вызвать такси на любое удобное время, нужно позвонить соцработнику. Сделать это может как сам ветеран, так и его родственники или представитель.
«Данные о закрепленном за ветераном работнике социальной защиты можно уточнить, обратившись в комплексные центры социального обслуживания населения перечисленных выше территорий», — уточнили в министерстве социальных отношений Челябинской области.
Добавим, что программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны запустили по инициативе организационного комитета «Наша Победа» Минцифры России совместно с властями российских регионов.
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