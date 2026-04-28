Ветераны Челябинской области получили праздничные выплаты ко Дню Победы

Средства перечислены в беззаявительном порядке на банковские счета или через почту

В преддверии 9 Мая ветераны Челябинской области получили единовременные праздничные выплаты — как федеральные, так и региональные. Об этом в своем канале в MAX сообщил губернатор Алексей Текслер.

Деньги были перечислены без необходимости подачи заявлений. Средства поступили либо на банковские счета ветеранов, либо через почтовые отделения по месту жительства.

Алексей Текслер подчеркнул, что власти стараются окружить ветеранов вниманием и заботой круглый год, а не только по праздникам. Им помогают с лечением, решением бытовых вопросов, оплатой жилищно-коммунальных услуг, ремонтом и улучшением жилищных условий.

«У каждого ветерана своя судьба и своя история. За годы жизни они прошли через многое, сохранив силу характера, стойкость и мудрость. Но главное для них сегодня — это близкие люди, тепло родного дома и спокойная жизнь, которую они берегут особенно ценно», — написал губернатор в своем канале в MAX.

Социальные службы уделяют особое внимание каждому ветерану: проводят обследования условий проживания и помогают решать самые разные вопросы.