Ветераны боевых действий могут получить бесплатное профессиональное обучение

У членов семей погибших военнослужащих тоже есть такая возможность

Южноуральцы могут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное образование в рамках национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Каждый желающий может самостоятельно выбрать учебное заведение и программу обучения. Доступны разные форматы: очное, очно-заочное и дистанционное обучение.

Бесплатно обучаться могут следующие категории граждан:

— ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года, которые были уволены со службы;

— лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года;

— члены семей погибших (умерших) военнослужащих при выполнении задач на СВО, умерших после увольнения со службы, если смерть таких лиц наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Подобрать подходящую программу обучения или повышения квалификации помогут специалисты центров занятости.

