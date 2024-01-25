Ветеранов СВО из Челябинской области бесплатно обучат цифровым профессиям

Бывшим участникам боевых действий доступны 30 учебных программ

В России стартует проект «Профессия цифра», который позволит ветеранам специальной операции бесплатно освоить востребованные цифровые профессии, сообщает Минсоц Челябинской области.

«Переобучение могут пройти ветераны СВО и участники боевых действий в Донецкой и Луганской Народных Республиках с 2014 года, имеющие статус ветеранов. Также нужно иметь среднее профессиональное или высшее образование», — уточняют в ведомстве.

Уже подготовлены более 30 учебных программ. Продолжительность каждой — 72 часа. Учиться можно онлайн, а также в очном и смешанном форматах. В конце обучения ветераны получат свидетельства о повышении квалификации либо дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца.

Также выпускникам программ окажут помощь в трудоустройстве. Заявку на обучение нужно подавать на портале «Работа России». Для этого человек должен иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги».