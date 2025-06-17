Ветеранов СВО Челябинской области пригласили на Кубок защитников Отечества

Участники спецоперации Уральского федерального округа встретятся в Тюмени в августе

Летний Кубок полпреда УрФО для защитников Отечества пройдет с 25 по 31 августа в Тюменской области, сообщает сайт полпредства. Соревнования организованы по инициативе полномочного представителя президента России Артема Жоги и направлены на поддержку ветеранов боевых действий, участвующих в специальной военной операции.

В этом году Кубок предложит участникам разнообразные дисциплины, включая пауэрлифтинг, армрестлинг, шахматы, пулевую стрельбу, стрельбу из лука, спортивное метание ножа, легкую атлетику, настольный теннис, мини-футбол, волейбол сидя и плавание. Особое внимание будет уделено семьям бойцов: для них запланированы «Семейные старты», что позволит объединить участников и их близких в духе дружбы и поддержки.

Соревнования организуют, исходя из поручения президента России Владимира Путина, который одной из основных задач обозначил максимально обеспечить участникам СВО возможности для занятий спортом.

«Каждый регион Уральского федерального округа на Кубок подготовит команду спортсменов, в которую войдут бойцы, в том числе с инвалидностью. Они своим примером и мужеством смогут вдохновить других участников СВО на активный образ жизни», — подчеркнул Артем Жога.

До 1 августа 2025 года идет отбор участников соревнований. Его проводят региональные филиалы государственного фонда «Защитники Отечества».

Напомним, фонд оказывает поддержку ветеранам боевых действий, участникам СВО, членам их семей. Можно получить помощь по вопросам медицинской и социальной реабилитации, юридической поддержки, восстановления документов, психологической помощи, переобучения, трудоустройства и другим социальным вопросам.