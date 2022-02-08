Ветеранами труда Челябинской области смогут стать победители соцсоревнований и ударники пятилеток

Соответствующий законопроект внес в ЗСО губернатор Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер направил в региональное Заксобрание законопроект о расширении перечня наград для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области». Как сообщает пресс-служба главы региона, теперь на почетное звание смогут претендовать обладатели советских знаков отличия «Победитель социалистического соревнования» (1973—1980 годы) и «Ударник пятилетки» (9—12 пятилетки, 1971—1990 годы).



Напомним, в декабре 2021 года по инициативе Текслера был на пять лет снижен возраст для получения звания регионального ветерана труда. Теперь список льгот должен расшириться: пенсионеры — обладатели вышеназванных наград также смогут претендовать на него после одобрения законопроекта депутатами Законодательного собрания.

«Поддержка ветеранов — это одна из основных задач, которые у нас есть. Те, кто получает это звание, получает дополнительную ежемесячную поддержку. Мы, кстати, на эту поддержку тратим из областного бюджета более двух миллиардов рублей ежегодно. С 1 января мы на пять лет снизили порог стажа. Я считаю, что это правильно. „Ветеран труда“ — это не только вопрос стажа. Поэтому наличие определенных наград, мне кажется, в целом обоснованное требование для того, чтобы получить это звание. В Челябинской области действует правило, что для получения этого звания необходимы определенные награды, в частности, областного значения или уровнем выше», — прокомментировал свою инициативу губернатор.

По данным пресс-службы губернатора, в случае одобрения депутатами будет расширен перечень наград и званий, дающих право на присвоение регионального звания. А это не просто почет: ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную прибавку к пенсии от 1124 до 1316 рублей. На сегодня это звание было присвоено 160 тысячам южноуральцев.