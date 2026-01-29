Ветеранам СВО упростили доступ к соцподдержке в Челябинской области

Необходимые изменения в региональное законодательство внесли сегодня

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали пакет инициатив губернатора Алексея Текслера, расширяющих помощь для участников СВО и их семей.

Так, бесплатное социальное обслуживание продлено для граждан, которые заключили контракт с Минобороны в 2026 году для службы в зоне СВО, а также для членов их семей. Речь идет о помощи на дому, в полустационарной и стационарной формах.

Также упрощен доступ к социальному контракту для ветеранов СВО, уволенных со службы и находящихся в поиске работы. Теперь для поддержки их предпринимательской деятельности не требуется оценивать среднедушевой доход семьи. Контракт будет заключаться на льготных условиях.

Ключевые условия:

— Ветеран СВО должен состоять на учете в центре занятости как ищущий работу.

— Для заключения соцконтракта без проверки документов нужна рекомендация фонда «Защитники Отечества» (Челябинск, ул. Университетская Набережная, 123, телефон 8‑351‑700‑23‑23).

— При отсутствии бизнес-навыков доступно бесплатное обучение в центре «Мой бизнес».

— Оформить соцконтракт может супруга бойца, если ветеран имеет инвалидность I или II группы и не может самостоятельно заниматься бизнесом.

— Максимальная выплата на открытие бизнеса — 350 тысяч рублей, дополнительно можно получить до 30 тысяч на обучение.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ или управление соцзащиты. Консультации проводят координаторы фонда «Защитники Отечества» в Челябинске.