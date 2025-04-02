Ветеранам СВО предоставили право внеочередной медицинской помощи в Челябинской области

Для этого демобилизованному бойцу нужно восстановить полис ОМС

Участники СВО с 2025 года имеют право на внеочередную медицинскую помощь в рамках территориальной программы госгарантий, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

Для получения медицинской помощи демобилизованному участнику СВО нужно возобновить действие полиса ОМС: подать заявление о его переоформлении, данные паспорта и СНИЛС в любую страховую медицинскую организацию.

«На сегодняшний день на учете стоят более 1500 демобилизованных участников спецоперации. Страховые компании, действующие в системе ОМС, проводят информационное сопровождение данной категории граждан по вопросам получения медицинской помощи во внеочередном порядке», — заявила директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

В соответствии с территориальной программой участникам спецоперации предоставляются:

— обследования в рамках диспансеризации, в том числе на дому;

— динамическое медицинское наблюдение, при необходимости — с использованием телемедицинских технологий;

— специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь;

— медицинская реабилитация;

— паллиативная медицинская помощь;

— обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием;

— зубопротезирование;

— санаторно-курортное лечение.

Также участники СВО имеют право на консультации медицинского психолога.