Ветерана ФСБ коллеги поздравили со званием почетного гражданина Челябинска

Александр Макеев 30 лет отдал служению Родине

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области поздравили ветерана Александра Макеева с присвоением ему звания «Почетный гражданин города Челябинска», сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Челябинской области.

Эта новость стала известна в ходе заседания Челябинской городской думы, где депутаты единогласно поддержали кандидатуру полковника в отставке, посвятившего более 30 лет служению своей стране.

Александр Ефимович, сын фронтовика, погибшего в годы Великой Отечественной войны, с ранних лет проявлял трудолюбие и ответственность. Начав свою карьеру комбайнером в Саратовской области, он позже переехал в Челябинск, где работал на заводе «Строммашина» и служил в Советской армии. После демобилизации вернулся на завод, а затем продолжил свою карьеру в органах государственной безопасности.

За годы службы Макеев проявил себя как высококвалифицированный специалист, успешно решая сложные оперативные задачи. Он принимал участие в расследовании множества резонансных дел, включая выявление нацистского пособника и расследование крупных аварий на заводах. Его заслуги были отмечены орденом «Знак Почета» и званием «Почетный сотрудник госбезопасности».

Несмотря на выход на пенсию, Александр Ефимович не разрывает связь с коллегами и активно участвует в общественной жизни. Он поддерживает ветеранов, делится опытом с молодыми сотрудниками и остается примером для подражания.

Сотрудники ФСБ отметили, что присвоение звания «Почетный гражданин» является заслуженной оценкой его многолетнего труда и преданности делу. Они выразили надежду, что история Александра Ефимовича вдохновит молодое поколение следовать его примеру и служить обществу с такой же самоотдачей и ответственностью.