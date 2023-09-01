Ветеран СВО поздравил челябинских первоклассников с Днем знаний

Сергей Бормотов посетил школу № 68

В челябинской школе № 68 почетным гостем торжественной линейки, приуроченной ко Дню знаний, 1 сентября стал ветеран боевых действий Сергей Бормотов. Он руководит создаваемой в Челябинской области Ассоциацией ветеранов специальной военной операции. Журналисты медиахолдинга «Первый областной» убедились в важности таких встреч с учениками.

Сергей Бормотов, ветеран СВО, для жителей города стал известен тем, что поменял бальные туфли на берцы и пошел добровольцем в зону специальной военной операции. Сергей — учитель бальных танцев, у него и позывной во время службы был «Танцор».

«Мы выполняли задание. После него ребята отдыхали. Нас вывезли на небольшой отдых. Ребята начали танцевать. Я сначала смотрел, а потом вышел и станцевал так, как умею. Вот с того момента позывной ко мне прилип уже на всю жизнь — Танцор», — ранее рассказал ветеран.

Мужчина служил в Луганской Народной Республике. В одну из операций Сергей проявил мужество и отвагу, за что позже был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

У будущих школьников в День знаний он прежде всего узнал, нужно ли проводить встречи с ветеранами, интересны ли детям они. Сам Сергей Бормотов убежден, что южноуральские школьники должны знать о том, что происходит в их стране, как началась спецоперация и как живут их сверстники в Донбассе.

«Я помню свои школьные годы, когда к нам приходили ветераны Великой Отечественной войны. Мы с интересом слушали их истории. О том, как они становились взрослыми, какие подвиги совершали в войну. Это часть патриотической работы, она неизменно должна быть у наших детей», — рассказал Сергей Бормотов.

Сергей служил добровольцем в ЛНР в десантных войсках. После вывода войск на левый берег Днепра его уволили по достижении предельного возраста. В родном Челябинске он занимается патриотическим воспитанием детей, планирует зарегистрировать Ассоциацию ветеранов СВО.

«Когда я пришел обратно домой, то увидел, какое количество „слива“, недостоверной информации, порочащей наших военных, транслируется в обществе. С этим я намерен бороться. Ветераны СВО, вступившие в ассоциацию, будут участвовать во встречах с гражданским населением и развенчивать эти слухи», — пояснил он.

Эту встречу с детьми организовал филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Волонтеры фонда и других общественных объединений области приготовили для первоклассников, чьи отцы служат в зоне СВО, подарки. Их направили во все города и районы области.