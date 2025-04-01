Ветеран СВО из Миасса ждет результатов отбора на программу «Герои Южного Урала»

Он считает, что программа поможет раскрыть потенциал участников боевых действий

Данила Шашков — ветеран специальной военной операции, который принимал участие в боевых действиях на киевском направлении. Награжден медалью Жукова. После окончания контракта он вернулся в Миасс и начал работать с детьми и подростками.

Мужчина работает учителем физкультуры в школе Миасса и руководителем центра военной подготовки «Русь», где обучает самообороне, стрельбе и тактике командного боя. Он также проводит уроки по оказанию первой помощи школьникам, делясь опытом, полученным на фронте.

Данила Шашков подал заявку на участие в программе «Герои Южного Урала», которая направлена на предоставление участникам СВО новых возможностей для развития и интеграции в гражданскую жизнь.

«Как только появилась возможность, я сразу же подал заявку, зарегистрировался, написал эссе. Эта программа даст возможность раскрыть свой потенциал», — говорит Данила Шашков.

В ожидании результатов Данила продолжает работать в центре военной подготовки и посещает тематические форумы, такие как «Патриоты Урала» в Миассе. На форуме он лично пообщался с губернатором Алексеем Текслером и Артемом Жогой.

Программа развития для участников СВО предполагает годичное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), стартующее 1 июля. Обучение будет включать как теоретическую, так и практическую часть.

Наставниками для участников станут заместители губернатора Челябинской области, руководители государственных органов, органов местного самоуправления и директора промышленных предприятий региона. Данила Шашков уверен, что полученные знания и опыт помогут ему в дальнейшей работе на благо региона.