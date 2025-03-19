Ветеран СВО из Миасса подал заявку в программу «Герои Южного Урала»

Регистрация участников завершается 19 марта



Участник спецоперации из Миасса Данила Шашков рассказал, чем его заинтересовала программа «Герои Южного Урала».

Во время службы Данила Шашков прошел через бои на киевском направлении и вернулся домой с окончанием контракта. В Миассе он активно включился в общественную жизнь. Ветеран возглавляет Центр военной подготовки «Русь», где воспитывает патриотизм и развивает навыки начальной военной подготовки у молодежи, руководит волонтерским движением и секцией карате.

Узнав о программе поддержки участников СВО «Герои Южного Урала», Шашков одним из первых подал заявку.

«Это действительно значимая и долгожданная инициатива для нашего региона, особенно для тех, кто участвует в специальной военной операции. Она не только помогает ощутить поддержку и признание со стороны области, но и открывает новые возможности для раскрытия потенциала, достижения целей и личностного роста. Хочу выразить огромную благодарность губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру и его команде за этот важный проект. Это серьезный шаг в поддержке тех, кто стоит на защите наших ценностей и интересов. Я уже зарегистрировался и отправил заявку на участие — это отличный шанс проявить себя и внести свой вклад. Присоединяйтесь, участвуйте и стремитесь к победе! Вместе мы способны на большее!» — цитирует Данилу Шашкова «Миасский рабочий».

В программу подали заявку около 1000 человек. Программа «Герои Южного Урала» готовит управленцев высшего звена из числа участников СВО. В ней могут участвовать граждане РФ с высшим или средним специальным образованием и опытом руководства, как находящиеся на службе, так и ветераны боевых действий.

Отбор включает подачу заявки онлайн, написание эссе, дистанционное тестирование и, при необходимости, дополнительные испытания. Обучение в Челябинском филиале РАНХиГС (один год) включает очные занятия, стажировки в государственных органах и на предприятиях, а также менторство от опытных руководителей. В конце обучения выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление».