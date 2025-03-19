Участник спецоперации из Миасса Данила Шашков рассказал, чем его заинтересовала программа «Герои Южного Урала».
Во время службы Данила Шашков прошел через бои на киевском направлении и вернулся домой с окончанием контракта. В Миассе он активно включился в общественную жизнь. Ветеран возглавляет Центр военной подготовки «Русь», где воспитывает патриотизм и развивает навыки начальной военной подготовки у молодежи, руководит волонтерским движением и секцией карате.
Узнав о программе поддержки участников СВО «Герои Южного Урала», Шашков одним из первых подал заявку.
«Это действительно значимая и долгожданная инициатива для нашего региона, особенно для тех, кто участвует в специальной военной операции. Она не только помогает ощутить поддержку и признание со стороны области, но и открывает новые возможности для раскрытия потенциала, достижения целей и личностного роста. Хочу выразить огромную благодарность губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру и его команде за этот важный проект. Это серьезный шаг в поддержке тех, кто стоит на защите наших ценностей и интересов. Я уже зарегистрировался и отправил заявку на участие — это отличный шанс проявить себя и внести свой вклад. Присоединяйтесь, участвуйте и стремитесь к победе! Вместе мы способны на большее!» — цитирует Данилу Шашкова «Миасский рабочий».
В программу подали заявку около 1000 человек. Программа «Герои Южного Урала» готовит управленцев высшего звена из числа участников СВО. В ней могут участвовать граждане РФ с высшим или средним специальным образованием и опытом руководства, как находящиеся на службе, так и ветераны боевых действий.
Отбор включает подачу заявки онлайн, написание эссе, дистанционное тестирование и, при необходимости, дополнительные испытания. Обучение в Челябинском филиале РАНХиГС (один год) включает очные занятия, стажировки в государственных органах и на предприятиях, а также менторство от опытных руководителей. В конце обучения выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление».