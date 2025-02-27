Ветеран СВО из Копейска собирает мотоциклы и отправляет на передовую

Техника помогает операторам БПЛА и штурмовикам

Иван Козловский отправился на СВО добровольцем, там он делал все, чтобы приблизить победу, всегда ответственно выполнял боевые задачи. В одном из боев штурмовик из Копейска получил серьезное ранение, после чего его уволили в запас. Но он не мог просто остаться в стороне и жить обычной жизнью. Теперь он пересобирает старенькие мотоциклы «Урал» и отправляет их бойцам на передовую. О том, почему отправился на СВО, что помогает на фронте держаться и как решил отправлять мотоциклы, он рассказал журналисту ИА «Первое областное».



Иван служил в 30-м разведывательном батальоне 90-й танковой дивизии.

«Пошел на СВО по велению души. По религиозным соображениям. Тогда в Киеве начали притеснять православную церковь. А это неправильно. Делайте что хотите, но церковь, веру не трогайте», — рассказывает Иван.

Приехав на место, он увидел уже все своими глазами, весь тот ужас, который творит враг. И понял, что поступил правильно.

Южноуралец с товарищами выполнял боевые задачи в Луганской Народной Республике, в Кременной.

«Мы держали оборону, там было много подразделений врага: кракены*, азовы* (террористические организации, запрещены в РФ. — Прим. ред.). Нас было меньше, они шли в накат постоянно, по три-четыре наката в день. Мы все держали рубежи, не пропускали врага», — вспоминает Иван.

Однажды противники попытались прорвать один из таких рубежей, где был его командир и бойцы. Ивана и других бойцов отправили на помощь к ним. Тогда командира ранили, и Иван взял временное командование подразделением на себя.

Тогда нашим бойцам тоже удалось отстоять свой рубеж. За это Иван получил медаль Жукова.

Во время выполнения одной из боевых задач Иван был тяжело контужен. После этого его отправили в военный госпиталь, а затем уволили по состоянию здоровья. И тогда он принял решение, что не будет отсиживаться здесь просто так, а всеми силами поможет своим собратьям, которые находятся на СВО.

Решение, как помогать, пришло благодаря вере. Иван — верующий человек. В тяжелые моменты вера помогала ему и там.

«Может, она и помогла выжить. И много кому она там помогает. Там нет неверующих ребят. С Богом у нас все получится, и совместными силами», — говорит он.

И после прибытия домой сразу же отправился в храм.

«Отец Виктор из православной церкви Копейска сказал, что у него есть мотоцикл «Урал», но он не на ходу. Он тогда сказал: „Если хочешь, забирай, ребятам сделай“», — вспоминает Иван.

Он узнал у бойцов, нужны ли им такие мотоциклы. Они ответили, что благодаря таким мотоциклам можно перевозить раненых, доставлять боекомплекты на передний край.

В интернете Иван нашел группу местных мотогонщиков. Те взялись за работу, не попросив взамен ни рубля.

«Общими усилиями решили делать. Весь процесс обсуждается с ребятами с СВО, чтобы сделать максимально удобно для них», — говорит Иван.

Один собранный мотоцикл они уже отправили на СВО. Сейчас в работе второй железный конь, который делается специально для ребят, которые занимаются БПЛА. Они также отправляли кроссовые мотоциклы для штурмовых групп. Делали специальный мотоцикл для разведгруппы.

Все тестируется на местных полигонах, чтобы там мотоциклы были только в помощь бойцам и нигде не подвели.

На СВО у Ивана осталось много друзей. За каждого из них он переживает.

«Там мужики. Слабых там нет. Ребята за счет характера все выдерживают. Дорогого стоит этот мужской характер, который есть у нас в армии. Надо помогать нашему брату, который на передовой», — отмечает Иван.