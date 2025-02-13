Ветеран СВО из Челябинска говорит с молодежью о любви к Родине

Он рассказал, почему это важно

Игорь Полевский — полковник внутренней службы в отставке. 30 лет он отдал служению Родине, участвовал во второй чеченской кампании, ветеран СВО. После возвращения он считает своим долгом заниматься патриотическим воспитанием молодежи, передавать ей понимание необходимости служения Родине. Стоял у истоков основания Юнармии страны. Журналисту ИА «Первое областное» он рассказал, почему решил отправиться на СВО и чем занимается сейчас.





На СВО Игорь Полевский уехал в 2023 году добровольцем.

«Мои ребята, которых я воспитывал с 14 лет, юнармейцы, ушли туда. Один из них погиб. Я решил, что надо пойти отдать свой долг снова. Чтобы поменьше молодых ребят погибало. Чтобы мы, имеющие опыт боевых действий, могли защищать Родину»,— рассказывает он.

Тогда его воспитанник совершил подвиг.

«Как можно не гордиться человеком, который погиб, защищая собой подразделение. Они оказались в окружении, он воевал до последнего и погиб»,— вспоминает мужчина.

На СВО Игорь пробыл год. Удостоен множества наград, включая медали «За храбрость», «За отвагу», а также Георгиевский крест 4‑й степени.





Пока боец не может рассказывать нам подробно о своих обязанностях, о том, какие боевые задачи ему приходилось выполнять на СВО.

«Я не воевал с автоматом, но я спасал тысячи жизней наших ребят», — говорит Игорь.

Дед у Игоря был фронтовиком. Мужчина с гордостью рассказывает про него.

«Он участник похода на освобождение Украины, Финской кампании, участник Великой Отечественной. Оборонял Киев. Все концлагеря прошел — все! В 1944 году был освобожден. Для меня он пример», — делится он.

Наверное, благодаря этому Игорь такое важное внимание уделяет патриотическому воспитанию современной молодежи.





«Очень важно заниматься патриотизмом. Когда молодому человеку не говорят, что у него есть Родина, и когда он воспринимает ее просто как место, где зарабатывать деньги, а потом уехать за границу, — это неправильно. Сейчас нужно все это возрождать. Родину надо любить, уметь защищать и быть к этому готовым. Все ветераны боевых действий должны заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Нужно понимать, что важен вклад каждого человека-патриота, каждого мужчины», — считает Игорь Полевский.

Сейчас он своими глазами увидел, что таких патриотов много на СВО, благодаря которым Армия России самая мощная в мире.

«Сейчас у нас боеспособная армия, я считаю, она является лучшей, кто бы что ни говорил. Воевать-то они не воевали, психологически настроиться очень сложно. Наша армия приобрела огромный опыт за три года, научилась воевать по-новому. Самая мощная армия, поэтому ее и боятся», — говорит Игорь.