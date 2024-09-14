Ветеран СВО из Челябинска будет помогать бойцам в Едином центре поддержки

Для военнослужащего есть подходящая вакансия

Участник СВО, ветеран боевых действий из Челябинска Александр Заозернов будет работать в Едином центре поддержки и реабилитации бойцов. Мужчине пришлось оставить службу из-за полученного ранения, но желание помогать сослуживцам никуда не делось. Сейчас он проходит необходимое обучение и вскоре приступит к работе, сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.

Александр Заозернов заключил контракт с Минобороны РФ в январе 2023 года. Вскоре он стал командиром мотострелкового отделения. Челябинец никогда не оставлял в беде своих товарищей, спасая их из-под обстрелов, за что получил медаль «За отвагу».

В одном из боев он получил ранение, и военную службу пришлось оставить. Оправившись, Александр Заозернов пришел в Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО и заявил, что хочет помогать сослуживцам. В ближайшее время он начнет работать специалистом по социальной работе, а пока проходит обучение по программе «Современное публичное управление: теория и практика» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«Я бы продолжил служить и дальше, если бы не ранение. Я все еще хочу помогать товарищам хоть как-то, приносить пользу обществу, а Единый центр поддержки может предоставить мне условия и возможности для этого»,— рассказал Александр Заозернов.

По словам директора Единого центра Алексея Банникова, на сегодняшний день в центр поступило свыше 12 тысяч обращений от бойцов СВО и их семей, и все они разного характера: от выплат до предоставления психологической помощи. Поэтому опыт и знания Александра Заозерного будут очень кстати.

Напомним, Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО был открыт в октябре 2023 года по поручению губернатора Алексея Текслера. Получить психологическую, финансовую, социальную, медицинскую и другие виды помощи бойцы и их семьи могут по адресу: Челябинск, ул. Университетская Набережная, д. 123. Единый центр работает с 8:30 до 20:30 ежедневно.