Ветеран СВО Данила Шашков встретился со студентами ЮУрГГПУ

Он рассказал им о своей жизни и работе с молодежью

В ЮУрГГПУ ветеран СВО и участник программы «Герои Южного Урала» Данила Шашков встретился со студентами психологии и физической культуры. Будущие педагоги говорили с бойцом о патриотизме, гражданской активности и роли спорта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Данила Шашков поделился своей историей: от профессиональных успехов карате до службы в Вооруженных силах РФ и участия в СВО. Он отметил, что жизненные ценности формируются с детства под влиянием семьи, учителей и тренеров.





«С пяти лет занимаюсь карате, сейчас работаю тренером и уверен, что именно спорт закаляет характер, учит ответственности и работе в команде. Сегодня, когда перед молодежью открыто много дорог, важно не потерять ориентиры и быть готовым брать на себя ответственность за страну, семью и свою жизнь», — подчеркнул ветеран.

Особый интерес у аудитории вызвал рассказ о работе Данила Шашкова с молодежью. Он является руководителем Центра военной подготовки «Русь», который реализует патриотические и спортивные проекты для школьников и студентов.





«В мирной жизни мы продолжаем сражаться, только уже не с автоматом, а воюем за души и умы молодежи, за здоровые ценности. Сегодня наша задача — не быть безразличными и участвовать в жизни общества, помогать тем, кто рядом», — отметил он.



Напомним, программа «Герои Южного Урала» меняет судьбы ветеранов СВО. Так, недавно Ержан Амержанов стал заместителем начальника управления по развитию малого и среднего предпринимательства.