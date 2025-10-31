Ветеран спецназа ФСБ рассказал челябинским студентам о борьбе с терроризмом

Владимир Силантьев напомнил, что герои — это обычные люди, живущие среди нас

В преддверии Дня народного единства в Челябинске прошла патриотическая встреча, которая затронула самые важные темы для подрастающего поколения: любовь к Родине, личная ответственность и истинный героизм. С южноуральскими студентами говорили о том, что герои живут среди нас, и о важности формирования антитеррористического мировоззрения.

«Геройские поступки, о чем мы потом читаем в СМИ, видим в фильмах, чем мы восхищаемся — это делают простые люди, которые живут среди нас. Поэтому очень важно об этом знать», — сказал советник губернатора Челябинской области, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Челябинской области Олег Семкин.





Встреча прошла с человеком, который точно знает, как выглядит «Лицо терроризма» — участник спецоперации по освобождению заложников, захваченных террористами в школе в Беслане, кавалер ордена Мужества, ветеран Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России, первый вице-президент Ассоциации Группы «Вымпел», полковник запаса, лектор Общества «Знание» Владимиром Силантьевым.

Ветеран своими глазами видел многие события, и в том числе достаточно трагические. Был непосредственным участником спецоперации по освобождению заложников в городе Беслан, когда там были захвачены школьники.





Вспоминая ту ужасную трагедию, унесшей столько жизней невинных людей, Владимир Силантьев еще раз отметил о важности борьбы с терроризмом и личной ответственности каждого в этой борьбе.

«Если мы хотим, чтобы Россия была мирной и процветающей, безопасной, сильной, мы сами должны это сделать. Не рассчитывая ни на кого. Только мы»,— заявил он.

Он также отметил, что сейчас все те, кто находится на СВО и стоят на защите страны и не дают проникнуть терроризму к нам — герои нашего времени.





В заключении он дал напутствующие слова юношам-студентам, присутствовавшим на встрече.

«Я желаю вам быть воинами. Не военными, а воинами. Нам с вами защищать прекрасных девушек. Руками, головой, сердцем мы можем сделать так, чтобы на нашей земле был мир», — обратился к ним Владимир Силантьев.