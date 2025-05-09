Ветеран Корейской войны посетил парад Победы в Челябинске

Владимиру Пагину в этом году исполнится 96 лет

Владимира Пагина хорошо знают в Челябинске и всей Челябинской области: родом он из областного города Троицк. Сегодня, 9 Мая, он принял участие в параде и поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Великой Победы.

Владимир Андреевич Пагин родился 1 ноября 1929 года в Троицке. В 1950 году был призван в ряды Вооруженных сил, занимал должность начальника радиостанции в Забайкалье. А дальше была Корейская война.

Владимир Пагин имеет медаль «Советско-китайская дружба» за командировку в Корею. Напомним, Корейская война — вооруженный конфликт между Северной и Южной Кореей, длившийся с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года.

Подробнее о параде Победы в Челябинске - в нашем материале.