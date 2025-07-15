Ветеран боевых действий из Челябинской области помогает бойцам спецоперации

Геннадий Нечипоренко возит грузы «за ленточку» и учит молодых выживать на поле боя

Геннадий Нечипоренко — полковник запаса, ветеран боевых действий. Сорок лет он отдал служению и защите Родины и после выхода на пенсию продолжает свою деятельность, только уже в другом направлении — доставляет грузы «за ленточку» и учит молодых бойцов выживать на поле боя. О своей работе Геннадий Нечипоренко рассказал журналисту ИА «Первое областное».

Доставкой грузов Геннадий Нечипоренко занимается с начала спецоперации.

«Это прежде всего выполнение решений губернатора Алексея Текслера по доставке имущества, закупленного областью», — рассказывает директор подведомственного учреждения министерства общественной безопасности Челябинской области Геннадий Нечипоренко.

На передовую он ездил уже девять раз. По словам Геннадия, в первые поездки бойцам отвозили продукты питания, гигиенические принадлежности, спальники и тому подобные бытовые вещи. А сейчас доставляют оборудование, которое бойцы применяют в бою.

Сам Геннадий окончил Суворовское училище, 40 лет проработал в органах. С выходом на пенсию решил всеми возможными способами продолжать служение Родине.

Когда объявили мобилизацию, они с такими же бывшими сотрудниками спецслужб решили помочь новобранцам. В Чебаркуле организовали специальное обучение по выживаемости экипажа боевых машин.

«Пять-шесть раз надо побывать в реальной ситуации, чтобы получить навыки. Мы обучали, как, будучи в стрессовой ситуации, вести себя дальше, не запаниковать, как передвигаться на поле, прикрыть товарища, и множеству других нужных вещей», — рассказывает Геннадий Нечипоренко.

Недавно он встречался со своим учеником в Донецке. Полученные во время обучения знания помогли на передовой, признался боец.

«Они молодые, уходят в тяжелую боевую обстановку. Кто-то из них не вернется. Если они эмоционально будут поддержаны, если мои знания пригодятся, это и будет достойным вкладом в общее дело. Даже одна спасенная жизнь стоит того, чтобы этим заниматься», — говорит Геннадий.

Каждый раз встречаясь с бойцами, Геннадий рассказывает им, как дела дома, в Челябинске, и парни с теплотой и трепетом слушают вести с малой Родины.

«Они видят, что победа делается не только на фронте, но и в тылу, они чувствуют нашу поддержку, и от этого им легче», — замечает Геннадий.