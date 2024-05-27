Ветер усилится до 22 м/с в Челябинской области

Объявлено штормовое предупреждение

На Южном Урале на вторник, 28 мая, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за штормового ветра и оранжевый — в связи с заморозками, сообщает Гидрометцентр России.

Так, во вторник прогнозируется ветер западной четверти 9—14 метров в секунду, в отдельных районах Челябинской области прогнозируются порывы ветра до 17—22 метров в секунду.

Кроме того, в ночь на 28 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −2 градусов. При этом днем во вторник столбики термометров поднимутся до 18—23 со знаком плюс.

Также южноуральцев ждет переменная облачность, преимущественно без осадков. В большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Региональный главк МЧС напомнил жителям региона о том, как защититься от сильного ветра: главное — не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами и деревьями.