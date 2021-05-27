Ветер и +25°C прогнозируют в Челябинской области

В горах и низинах будет прохладнее

Сегодня, 27 мая, в Челябинской области ожидается холодный ветер. Столбики термометров поднимутся не выше +25°C. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В Челябинской области синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут +20, +25°C, в горах — +17°C. Ветер северной четверти от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске также будет переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +20, +22°C. Ветер северо-западный, северный от 6 до 11 метров в секунду.