Весну-2026 в России ожидают теплее обычного

Конец зимы с большой вероятностью будет теплее обычного

Март 2026 года в России с высокой вероятностью будет аномально теплым. Такой прогноз на предстоящую весну дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает портал om1.ru.

По словам метеоролога, долгосрочные расчеты указывают на значительное превышение средних температур в первый весенний месяц. Текущая зима также станет теплее обычного: сильные морозы встречаются реже, а оттепели — чаще. Роман Вильфанд связал это с усилением глобального потепления. Так, 2025 год стал одним из самых жарких в истории наблюдений.

Существует высокая вероятность, что среднее потепление в период 2025–2029 годов превысит 1,5 градуса. К середине века в Москве возможно повышение среднегодовой температуры на 2–3 градуса. На юге страны прогнозируется рост засушливости, а на севере — большая «нервозность» погоды из-за сильных колебаний.