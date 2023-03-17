Весной призы расцветают!

Стартовала первая акция нового проекта «4 сезона «НОВАТЭК-Челябинск» — «Весной призы расцветают!»

Между абонентами, отказавшимися от бумажных квитанций и не имеющими долгов, будут разыграны 70 сертификатов номиналом 1000 рублей и 2000 рублей, а также главный приз — сертификат стоимостью 10 000 рублей!

Условия участия просты: до 31 мая 2023 года (включительно) необходимо отказаться от доставки бумажной квитанции любым удобным способом:

• в мобильном приложении «НОВАТЭК-Челябинск». Для этого в разделе «Счета и платежи» выбрать вкладку «Способ доставки квитанций» и там указать способ получения электронной квитанции («В личном кабинете» или «На адрес электронной почты»);

• в личном кабинете. В разделе «Настройки» найти вкладку «Доставка квитанций» и указать способ получения электронной квитанции («Получать квитанции на адрес электронной почты» или «Не печатать квитанции на оплату в бумажном виде. Я буду пользоваться Личным кабинетом»);

• в контакт-центре по телефону 8-800-700-80-74;

• по электронной почте 88007008074@novatek74.ru;

• в офисе «НОВАТЭК-Челябинск» (территориальный участок или пункт).

Если вы отказались от доставки квитанции до объявления акции, то осталось проверить выполнение второго условия — не иметь долгов за газ.

Розыгрыш призовых сертификатов состоится в июне 2023 года. Полная версия положения об акции опубликована на сайте «НОВАТЭК-Челябинск».