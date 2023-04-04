Весной 2023 года в армию уйдут 3,5 тысячи южноуральцев

План по призыву чуть вырос, правила не изменились

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров рассказал о деталях стартовавшей 1 апреля весенней кампании по призыву на срочную службу. По словам полковника Максурова, условия как отправки в войска, так и получения отсрочки или освобождения от армии по сравнению с прошлым годом не изменились.



В начале посвященного призыву брифинга Андрей Максуров отдельно остановился на том, что осенняя кампания прошла успешно и без эксцессов, хотя из-за мероприятий по частичной мобилизации сроки осеннего призыва были сокращены на один месяц: срочников стали собирать не с октября, а с 1 ноября 2022 года.

Весенний призыв традиционно продлится до 15 июля, первые отправки в войска со сборных пунктов планируется начать с 20 апреля. Всего до середины лета под ружье нужно поставить около 3,5 тысячи южноуральцев — чуть больше, чем год назад. Сроки военной службы по призыву и призывной возраст не изменились: по-прежнему в армию сроком на один год призывают молодых людей 18—27 лет.

Также, вопреки появившимся в конце марта слухам, традиционно — вручением бумажных повесток под подпись — будет осуществляться и вызов потенциальных срочников в военкоматы.

«Основания для освобождения или отсрочки от срочной службы также не изменились. Это довольно внушительный перечень, если есть необходимость с ним ознакомиться, гражданин всегда может найти его в доступных источниках», — заметил Андрей Максуров.

Южноуральцы будут проходить службу во всех военных округах и на Северном флоте. Но большая часть — 32 процента — будут направлены в подразделения Центрального военного округа. В Восточный военный округ попадут 26 процентов, в Западный — 10 процентов. В Южный военный округ направят 6 процентов призывников, на Северный флот — 2 процента. В виды и рода войск (например в ВДВ) попадут 15 процентов призванных. В Национальную гвардию пойдут 8 процентов южноуральцев, в формирования МЧС — 1 процент.

Отдельно Максуров рассказал о научных ротах. В них могут попробовать пройти срочную службу имеющие достижения в научной деятельности выпускники вузов. Правда, конкурс будет весьма серьезным: всего из Челябинской области планируется отобрать только десять срочников-ученых.

«ВС РФ продолжают менять свой облик, служба становится все более престижной, для все большего числа граждан она превращается в надежный социальный лифт. Для одних это возможность повзрослеть, получить военно-учетную специальность, обрести настоящих армейских друзей. Для других военная служба по призыву — путь к призванию, которое станет делом всей жизни. Всем пожелаю мирного прохождения службы, для этого созданы все условия», — резюмировал Андрей Максуров.

Как уточнил начальник отдела по подготовке и призыву граждан Сергей Варламов, параллельно с призывом идет отбор будущих курсантов, желающих поступить в военные вузы. Желающие могут подать заявления до 20 апреля. И стоит поторопиться: на сегодня уже отобраны более 60 процентов поступающих, эта работа идет с осени в рамках акции «Есть такая профессия — Родину защищать».