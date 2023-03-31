Весной 2023 года призывники могут получить повестки в электронном виде

Такое решение озвучил представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Цимлянский на посвященном призывной кампании брифинге

Стартующая 1 апреля кампания по призыву граждан на срочную военную службу может серьезно отличаться от всех прошлых: главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба ВС РФ приняло решение по возможности направлять призывникам оповещения в электронном виде. Об этом 31 марта заявил на посвященном призыву брифинге представитель управления контр-адмирал Владимир Цимлянский.



По словам Владимира Цимлянского, предшествующие призывной кампании мероприятия по постановке не воинский учет зимой 2022—23 годов проводились в новом формате: военно-учетная система впервые получала данные от федеральных, региональных и муниципальных органов власти в электронном виде и на основе этих сведений Минобороны сформировало некую единую базу данных.

«В дальнейшем эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу», — заверил контр-адмирал.

О необходимости максимальной цифровизации работы военкоматов осенью 2022 года прямо заявлял президент РФ Владимир Путин. В итоге комиссариаты, по словам Цимлянского, на сегодня оснащены «цифровым телекоммуникационным оборудованием с предоставлением доступа к закрытому и конфиденциальному сегментам сети передачи данных Минобороны России, а также подключением к сети „Интернет“».

Главным же новшеством призывной кампании — 2023 становятся электронные повестки.

«Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводится путем вручения повесток», — заявил представитель Генштаба.

Подробностей Владимир Цимлянский не сообщил. Напомним, до сих пор повестку призывнику следовало вручать лично в руки под подпись: незаконной считалась даже передача уведомления через родственников. Как будет работать новая методика, пока неясно.

Напомним, призывная кампания стартует 1 апреля. По всей России планируется привлечь на срочную военную службу 147 тысяч юношей.