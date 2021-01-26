Весне дорогу: в Челябинской области потеплеет до +3 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют

В среду, 27 января, в Челябинской области будет еще теплее — синоптики прогнозируют до +3 градусов. Осадков не будет, однако вновь южноуральцев ожидает порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на среду в области ожидается до −3, −8 градусов, в низинах будет чуть холоднее — до −8, −13 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, на дорогах гололедица. Днем потеплеет до −2, +3 градусов. Осадков также не предвидится, утром возможны туманы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в среду тоже будет по-весеннему тепло. Ночью столбики термометров опустятся до −6, −8 градусов, днем поднимутся до 0, +2 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.