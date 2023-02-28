Весна в Челябинской области начнется со снега и порывистого ветра

В регионе хоть и незначительно, но похолодает

В первый весенний день в Челябинской области плюсовая температура сменится минусовой. В регионе по-прежнему ожидаются снег, метели и порывистый ветер, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинской области столбики термометров опустятся до минус 5—10 градусов, при прояснении похолодает до −13°C. Днем температура воздуха поднимется до минус 1—6 градусов. Будет облачно, местами пройдет небольшой снег. В западных районах возможен снегопад. Также синоптики прогнозируют гололед и слабые метели. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы похолодает до −10°C, днем ожидается минус 2—4 градуса. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западного направления от 6 до 11 метров в секунду.