Весна в Челябинской области начнется с солнечной и теплой погоды

Ветер будет слабым

В первые выходные марта, 1-го и 2-го, в Челябинской области сохранится преимущественно солнечная и теплая погода: температура местами будет подниматься до слабых плюсовых значений. Ночью в регионе будет существенно холодать, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

До −15°С опустится температура в Челябинске предстоящей ночью, днем воздух прогреется до +2°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В регионе столбики термометров на севере области покажут от −13 до −18°С, на юге — от −19 до −24°С. Днем в северных районах будет от −2 до +3°С, в южных — от −5 до 0°С. Переменная облачность, без существенных осадков. Местами изморозь. Ветер западного направления, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 2 марта, в столице Южного Урала ожидается переменная облачность и около +1°С. Ветер южный, от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области также установится преимущественно солнечная погода без осадков. Температура будет варьироваться от −4 до +1°С. Ветер южного направления, от 1 до 6 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, каким в Челябинской области будет март.