Весна усиливает натиск: в Челябинской области потеплеет до +14°C

В ночные часы сохраняется минусовая температура

В четверг, 27 марта, погода в Челябинской области существенно не изменится: синоптики обещают солнечную погоду и слабый южный ветер. Температура продолжит расти и местами достигнет +14°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура может снизиться до −2°C, днем градусники покажут +12...+14°C. Солнечно, без осадков. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду.

В горах и низинах области в ночные часы может похолодать до −10°C, днем воздух прогреется до +9°C. На остальной территории — от −2 до −7°C ночью и до +14°C днем. Малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно южного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

Синоптики уточняют, что погоду в регионе продолжает определять обширная область высокого давления.