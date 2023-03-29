Весна на донецкой улице. Часть 4. «Подшефные». Волноваха

Как в Донбассе жизнь возвращается в мирное русло. Несмотря ни на что

Журналист Первого областного информационного агентства съездил в очередную командировку в Донецкую Народную Республику. Наблюдения, путевые заметки, человеческие истории и официальные цифры — в большом репортаже.

Окончание. Начало — здесь, здесь и здесь.

Волноваха — одна из территорий, которую освободили от украинских войск в ходе специальной военной операции. При этом город в ходе тяжелейших боев был, по сути, почти полностью разрушен.

Сейчас в центре Волновахи, можно сказать, кипит жизнь. Днем многолюдно, полно автомобилей. Бойко идет торговля — едва ли не из каждого целого окна или двери торчит свежая табличка «Продукты» или «Магазин». Ну и общепит работает — рядом с мэрией стабильно работает блинная, есть и другие точки нехитрого фастфуда — шаурма, хот-доги и так далее.

Одна из центральных улиц города — улица Ленина — меняется почти на глазах: сразу несколько объектов, будь то жилые дома или социальные учреждения, активно восстанавливаются и свежие яркие краски, в которые красят, например, детский сад, дают разительный контраст с угольно-черными запалинами горевших после боев оконных проемов.

Восстановленный детский сад «Дюймовочка» покрасили в яркие цвета

В городе много военных — от Донецка где-то минут 40—50 езды, но до Угледара, за который идет страшная драка, всего километров 25 по прямой. А до линии боевого соприкосновения — и того меньше, что оставляет город в зоне действия артиллерии противника.

И враг дает о себе знать. Так, буквально накануне нашего приезда мощным артналетом была уничтожена автобаза транспортного предприятия.

«С одной стороны, это АТП было частным», — начал разговор со свежих событий мэр Волновахи Константин Зинченко. — И, казалось бы, это проблемы владельца. Но, конечно же, это не так. Только-только удалось наладить автобусное сообщение с Мариуполем, да и потом — люди пострадали, работу по факту потеряли... Так что заботы общие, будем искать выход из ситуации».

С другой стороны, есть и хорошие новости. В здании администрации, где после боев не было ни одного целого окна, наконец вставили новые стеклопакеты. Да еще и поменяли систему отопления. А до того работали с полиэтиленом на окнах. Зимой. Как работали? Тепловые пушки, отопление, грелись, в пальто.... Но работали!

То, что Челябинская область присутствует в Волновахе, видно практически сразу. На въезде в город со стороны дороги Донецк — Мариуполь рядом с дорожным полотном поставили знак «Ремонт объекта выполнен Челябинской областью». Это дорожники так подчеркнули свое участие в процессе восстановления территории.

Вот так челябинские дорожники «пометили» свою территорию

Большая часть объектов, в строительстве или восстановлении которых задействован Южный Урал, — рядышком, на улице Ленина. Здесь стоит возведенный еще к новому году, но в силу ряда причин (не зависящих от строителей) так и не сданный окончательно жилой трехэтажный дом от треста «Магнитострой». Сдадут к началу мая. Видимо, уже с благоустройством прилегающей территории.

Жилой дом от «Магнитостроя»

Чуть дальше — великолепно реконструированный детский сад № 2 «Дюймовочка». Раскрашенное яркими красками, полностью отремонтированное (а местами — и построенное заново) здание и шикарная игровая площадка. Сдача — в конце марта.

Ближе к центральной площади — стоматологическая поликлиника, пожалуй, самый сложный объект из всех, за которые взялись челябинцы. Во-первых, в ходе боев здание было наполовину снесено танковыми и артиллерийскими ударами. От второго этажа оставались по большей части лишь воспоминания. При этом в уцелевших помещениях на первом этаже местные врачи продолжали прием пациентов — это единственная стоматология на весь Волновахский район. И задача была поставлена — не просто восстановить здание (которое, чего уж там, куда проще было снести и возвести новое), но и сделать это так, чтобы в ходе работ не прекращался прием пациентов. Не секрет, что ремонт шел временами непросто. Но завершение работ уже близко.

Работы по стоматологической поликлинике близятся к финалу

Еще несколько социальных объектов — школа № 6, детские сады «Чебурашка» и «Звездочка» сданы еще в прошлом году. Завершены работы по ремонту на трех объектах в Волновахском районе — сельский Дом культуры села Новоалексеевка, здание сельсовета в селе Бугас, здание Донецкого эколого-натуралистического центра (школы) в поселке городского типа Донское. Южноуральские строители завершили работы по восстановлению семи фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в Волновахском районе...

Наконец, на площади, напротив дома «Магнитостроя», завершается восстановление храма, сильно пострадавшего в ходе боев за освобождение Волновахи. Впрочем, это уже не входит в официальные планы и осуществляется за счет частной спонсорской поддержки.

«А еще подрядчики из Челябинской области отремонтировали дорожное покрытие на улице Юбилейной и на улице Ленина, до здания автовокзала. Там же, на Ленина, сделали освещение, за что им огромное спасибо. Качество работ очень хорошее. Подсветили улицу Донецкую на Карловской стороне...» — продолжает перечислять Зинченко, которому в качестве первого заместителя помогает Дмитрий Гатов — мэр Еманжелинска и старший в группе челябинских чиновников, на месте помогающих подшефным территориям. По словам Зинченко, в планах на нынешний год — ремонт еще трех улиц Волновахи и сразу же — установка опор и систем освещения.

А еще — фельдшерско-акушерские пункты. И дом № 1 по улице Кошевого, который будут восстанавливать после прямого попадания снаряда. На место приезжал министр строительства Челябинской области Юлий Элбакидзе, и в итоге решили дом не сносить, хотя реконструкция будет технологически довольно непростой. Но определились со всем, даже с внутренней отделкой помещений.

«Спасибо огромное губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, что передали нам КДМ на базе Урала, очень помогает в текущей работе нашим дорожникам и коммунальщикам. За машины скорой помощи спасибо», — продолжает благодарить Константин Зинченко.

Фото dnr-news.ru: Константин Зинченко

Было за последний год много и гуманитарной помощи, в том числе продуктовой. Но сейчас ее актуальность все же чуть снизилась — есть уже весьма бойкая торговля. Да и местные сельхозпроизводители и фермеры остались.

«У нас еще порядка 30 процентов территории района не освобождены от украинских войск. И „гуманитарка“ нужна, скорее, в тех населенных пунктах, которые близки к линии боевого соприкосновения. Там, где опасно и не работает ничего. В остальном у нас продукты есть».

Есть в городе и работа

«Волноваха — крупная узловая железнодорожная станция. Идет постепенное восстановление работоспособности инфраструктуры. Вы знаете, мы открыли и запустили уже электричку в Мариуполь. Пока на тепловозной тяге, но потом будет и на электрической. Все это требует людей, специалистов», — подчеркивает глава.

Другой источник работы — Стройка. Подрядчики из Челябинской области, Ямала, из Фонда развития территорий, которые берут на себя обязательства по реконструкции, ремонту и строительству объектов в городе и районе, не только привозят специалистов «с большой земли», но и массово привлекают к работам местных жителей. Строители, электрики, теплотехники — нарасхват.

Значительная часть Волновахи до сих пор выглядит примерно вот так

К тому же Волновахский район — крупнейший сельскохозяйственный район даже не Донбасса, а всей территории бывшей Украины. С огромными земельными ресурсами. И не только под пшеницу или кукурузу с подсолнечником.

«Наш район дает половину всего молока на Донбассе. Удалось сохранить молочное стадо элитных пород. Сохранили две птицефабрики, одна работает на яйцо, другая — на производство мяса. Урожайность, даже в условиях боев, при том, что земля не удобрялась толком, — под 30 центнеров с гектара...» — и лицо сурового на вид мужика Константина Зинченко на этих словах озарила счастливая улыбка...

Да, конечно, все не без проблем. Боевые действия оставляют свои следы, и многие поля простаивают потому, что нуждаются в разминировании. Были и случаи подрыва комбайнеров... Но все-таки село здесь живет.

«А недавно нас скоммуницировали с инвестором из Краснодарского края, он собирается разбить несколько гектаров новых фруктовых садов. Капельный полив, колонновидные деревья элитных сортов... А вообще рассчитываем выйти уже в этом году на общую площадь садов в 125 гектаров...» — вновь заговорил мэр Волновахи, и опять кажется, что нет в этот момент человека счастливее...

Послесловие

В песенке начала 60-х годов на стихи Евгения Долматовского пели про то, что «и на Марсе будут яблони цвести».

Не знаю насчет Марса, но, несмотря на ожесточеннейшие бои и обстрелы мирных городов и сел со стороны укрофашистов и то, что до завершения военной операции еще, судя по ситуации на фронте, довольно долго, нельзя не заметить, как и в Донецке, и в Ясиноватой, и в Волновахе неумолимо берет верх и постепенно возвращается мирная жизнь.

Деталей этого возвращения много — от все увеличивающегося потока автомобилей на улицах городов или работающего на полной загрузке общепита и торговли, до заполненности офисным планктоном самого элитного бизнес-центра в Донецке. И да, там внизу, на первом этаже, магазин-бар с таким мощным набором самого разнообразного элитного алкоголя, да по таким ценам... Что там Челябинск — Москва нервно покуривает в сторонке...

Да, пока все это с огромными проблемами и оговорками. Да, пока без воды и с ежедневными обстрелами в Донецке, с минами на полях под Волновахой, с врагом, окопавшимся в Авдеевке, что рядом с Ясиноватой...

Но мирная жизнь возвращается на эту очень красивую землю, к этим упорным, талантливым и невероятно трудолюбивым людям. Неумолимо. Неотвратимо. В том числе — с большой и очень нужной здесь помощью Челябинской области.

А значит, победим. И, как говорили в фильме «В бой идут одни старики», — «Будем жить!».