Весна-2026 на Южном Урале будет сухой и аномально теплой

Отклонение от средних многолетних температур составит до 2 градусов

Предстоящая весна на большей части страны будет близка к норме, за исключением Южного Урала и Поволжья, сообщает Северо-Евразийский климатический центр (СЕАКЦ).

«Наиболее выраженный сигнал к теплу ожидается на Южном Урале и в Поволжье, где средняя температура за три месяца может превысить климатическую норму на 1–2 градуса. Для сравнения, в Москве аномалия прогнозируется около +0,5 градуса, в Санкт-Петербурге — около минус 0,5 градуса», — говорится в сообщении.

Народные наблюдения жителей Челябинской области отчасти перекликаются с научными данными.

«Осень 2025 года была сухой. Потом совсем недолго в ноябре, не больше недели, прошли дожди, и выпал снег, который быстро сошел. И в декабре очень долго не было снега. Таким образом, земля не пропиталась влагой осенью. Значит, весна и начало лета будут сухими», — делится своим прогнозом жительница региона, интересующаяся народными приметами.

Добавим, традиционно важным днем для составления весеннего прогноза считается Сретенье (15 февраля), а обилие февральских метелей, по приметам, сулит позднюю весну.

Теплую весну обещают и в Башкирии, передает Башинформ.ру.