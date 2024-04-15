Жители России могут увидеть весенний звездопад Лириды. Он будет длиться до 30 апреля. Во время пика ожидается до 18 метеоров в час, сообщает Московский планетарий.
Пик наступит 21—22 апреля. Однако наблюдению метеоров может помешать свет Луны — она будет близка к полнолунию.
Лириды лучше всего будут видны в средних северных широтах после 22:30 по местному времени. В средних южных широтах их можно наблюдать после полуночи.
Впервые этот метеорный поток упомянули в Китае. Уточняется, что жители видели звездопад в ночь на 16 марта 687 года до нашей эры. Таким образом, Лириды наблюдают более 2500 лет.