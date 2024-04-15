Весенний звездопад Лириды продлится до 30 апреля

Пик придется на 21—22 апреля

Жители России могут увидеть весенний звездопад Лириды. Он будет длиться до 30 апреля. Во время пика ожидается до 18 метеоров в час, сообщает Московский планетарий.



Пик наступит 21—22 апреля. Однако наблюдению метеоров может помешать свет Луны — она будет близка к полнолунию.

Лириды лучше всего будут видны в средних северных широтах после 22:30 по местному времени. В средних южных широтах их можно наблюдать после полуночи.

Впервые этот метеорный поток упомянули в Китае. Уточняется, что жители видели звездопад в ночь на 16 марта 687 года до нашей эры. Таким образом, Лириды наблюдают более 2500 лет.