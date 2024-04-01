Весенний сезон охоты на пернатую дичь стартует в Челябинской области 12 апреля

Охотников просят соблюдать установленные правила

Весенняя охота на птицу в Челябинской области пройдет с 12 апреля по 12 мая. При этом на территориях различных угодий, которых в регионе три, установлены свои сроки охоты, сообщили в пресс-службе Минэкологии области.

В южной зоне, в которую входят Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский и Чесменский районы, охота на самцов тетерева пройдет с 12 по 21 апреля, а на селезней с чучелами и гусей — с 13 по 22 апреля.

В центральной зоне — Аргаяшском, Еманжелинском, Еткульском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Октябрьском, Пластовском, Сосновском, Троицком, Увельском, Уйском, Чебаркульском районах, Копейском, Чебаркульском и Южноуральском городских округах — охота на самцов тетерева, глухаря и вальдшнепа на вечерней тяге пройдет с 19 по 28 апреля, на селезней и гусей — с 20 по 29 апреля.

В северной зоне — а это Ашинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский, Саткинский районы и ряд городов — охота на самцов тетерева, глухаря, вальдшнепа стартует 28 апреля и продолжится до 7 мая, на селезней и гусей — с 27 апреля по 6 мая.

Охота на селезней с живой подсадной уткой будет продолжаться с 13 апреля по 12 мая во всех зонах.

Каждый охотник должен иметь при себе разрешение на добычу, охотничий билет федерального образца и разрешение на оружие. В случае если он не сможет предъявить инспектору один из этих документов, ему могут запретить охотиться на срок до двух лет.