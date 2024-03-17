Весенние субботники в Челябинской области стартуют с 15 апреля

Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер

Весенние субботники в Челябинской области начнут проводить с 15 апреля. Продлятся они до 3 мая. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«В целях очистки территорий городов и населенных пунктов Челябинской области от зимних накоплений мусора главам муниципальных образований, руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности рекомендовано провести весенние субботники в период с 15 апреля по 3 мая 2024 года»,— говорится в документе.

Также глава региона призвал привлекать к уборке студентов и школьников.

Следить за очисткой территорий от мусора и проводить анализ поручено областному штабу, который возглавит министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.