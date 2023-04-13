Весенние скидки от аптеки «Живика» до 35% в Челябинске

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«Аквадетрим» 1000 МЕ, 60 растворимых таблеток — СКИДКА 30%

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«Дексонал» 25 мг, 10 таблеток — СКИДКА 20%

«Тенотен» 40 таблеток для рассасывания — СКИДКА 25%

«Гастал», 12 таблеток для рассасывания — СКИДКА 30%

«Спазмалин», 20 таблеток — СКИДКА 35%

«Магне B6», 60 таблеток — СКИДКА 200 руб.

«Эссенциале Форте» Н 300 мг, 90 капсул — СКИДКА 30%

«Креон» 10000, 20 капсул — СКИДКА 20%

«Кардиомагнил» 75 + 15,2 мг, 100 таблеток СКИДКА 25%

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Адреса аптек сети «Живика» в Челябинске

*Срок проведения акции с 01 по 30 апреля 2023 года. Полный перечень товаров и условия акции с указанием наличия в аптеках на сайте Zhivika.ru (возрастное ограничение 18+). Все товары категории 18+.

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