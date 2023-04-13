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«Магне B6», 60 таблеток — СКИДКА 200 руб.
«Эссенциале Форте» Н 300 мг, 90 капсул — СКИДКА 30%
«Креон» 10000, 20 капсул — СКИДКА 20%
«Кардиомагнил» 75 + 15,2 мг, 100 таблеток СКИДКА 25%
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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