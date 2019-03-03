/ Весенние метели ждут южноуральцев в понедельник

Снег ожидается в большинстве районов области.

Погода на Южном Урале не дает расслабиться: весенняя погода сменяется зимним пейзажем. Понедельник 4 марта обещает быть снежным во всех районах области. В северных районах ожидаются небольшие метели, в Челябинске также местами будет идти снег.

Не смотря на осадки, столбик термометра не опустится ниже минус 20 градусов.

В Челябинской области ночью ожидается температура минус 11, минус 16. При прояснении до минус 20 градусов. Днем температура достигнет минус 3, минус 8 градусов. В Челябинске ночью термометр покажет минус 13, минус 15 градусов, днем — минус 5, минус 7. — рассказали сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

В Челябинской области и Челябинске ожидается западный, юго-западный ветер, со скоростью 6−11 метров в секунду.