Весеннее тепло до +8 градусов прогнозируют в Челябинской области в выходные

Дни будут ветреными

В предстоящие выходные, 16 и 17 марта, в Челябинской области ожидается настоящая весна: температура поднимется почти до +10 градусов. Осадков не будет, при этом дни будут ветреными, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на субботу столбики термометров в регионе будут варьироваться от −3 до −8°C, в низинах похолодает до −13°C. Днем температура пойдет на повышение и составит до +2...+7 градусов Цельсия, в низинах — до −1°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западного направления 6—11 метров в секунду с порывами от 14 до 19 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается около −3°C, днем — до +5...+7 градусов. Обойдется без осадков. Ветер западный 6—11 метров в секунду.

В воскресенье, 17 марта, в Челябинской области в ночные часы в северной половине области отметка на градуснике достигнет −5...−10 градусов, в южной половине температура опустится до −11...−16 градусов. Днем потеплеет до +3...+8 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду.

В столице Южного Урала 17 марта столбики термометров ночью покажут около −7°C, днем воздух прогреется до +8°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южного направления 3—8 метров в секунду.