Весеннее тепло до +4 градусов ожидается в Челябинской области в начале февраля

Местами пройдут мокрый снег и дождь

По-весеннему теплыми выдадутся в Челябинской области выходные, 1 и 2 февраля: воздух может прогреться до +4°C. Как сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра, на погоду в регионе продолжит влиять Балтийский циклон. Принесенные им осадки местами сохранятся.

В Челябинске предстоящей ночью будет от −2 до −4°C. Небольшой мокрый снег. Днем столбики термометров поднимутся до +3°C. Облачно с прояснением, осадков не предвидится. Ветер западной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.

В регионе в ночные часы ожидается от −1 до −6°C, при прояснении температура опустится до −9°C. В большинстве районов пройдет небольшой снег. Днем градусники покажут от −1 до +4°C. Облачно с прояснением, местами сохранится небольшой мокрый снег и снег с дождем. Локально на дорогах гололед. Ветер западной четверти, от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 2 февраля, в столице Южного Урала может потеплеть до +2°C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер западный, юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области температура установится в пределах от −2 до +3°C. Облачно с прояснением, местами синоптики обещают небольшие осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах на дорогах сохранится гололедица. Ветер южного направления, от 2 до 7 метров в секунду.