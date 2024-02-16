Челябинцы могут столкнуться с помехами на телеэкранах. Если изображение будет зависать, рассыпаться и даже пропадать, виновато будет солнечное излучение, сообщили в пресс-службе администрации города.

Это явление, когда радиоволны Солнца могут перебивать сигнал, называется интерференцией.

«Весной, когда Солнце смещается из Южного полушария в Северное, оно оказывается позади спутника — на одной линии с приемной земной станцией. Сигналы спутника связи глушатся более мощным электромагнитным излучением светила. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси космический аппарат уходит из-под „солнечной засветки“», — объясняют эксперты.
Южноуральцы могут столкнуться с помехами в период с 20 февраля по 8 марта.

Если «картинка» на экране зависнет или рассыплется, следует перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов, чтобы восстановить прием.

График возможных перерывов трансляций можно посмотреть на сайте РТРС, в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» или в кабинете телезрителя.