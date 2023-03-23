Весеннее солнце и теплый ветер прогоняют зиму из Челябинской области

На отдельных участках дорог еще возможен гололед

Сегодня, 23 марта, в Челябинской области прогнозируют солнечную, но ветреную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах воздух прогреется до +8 градусов.

В Челябинске сегодня будет преимущественно солнечно, без осадков. Утром ожидается около 0 градусов, днем потеплеет до плюс 6—8 градусов. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня также будет солнечно. Столбики термометров поднимутся до +6°C. Ветер юго-западного направления до 2,8 метра в секунду.

В Озерске ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха в дневные часы составит от 0 до +3°C. Ветер западного направления до 4,6 метра в секунду.

В Миассе синоптики обещают от +2 до +5°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер до 6 метров в секунду.

В целом в большинстве районов региона ожидается переменная облачность. Столбики термометров будут варьироваться от +3 до +8 градусов. Ветер до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

По данным синоптиков, в ближайшие дни погода существенно не изменится: в регионе сохранится тепло.