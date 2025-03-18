Весеннее половодье в Челябинской области: ситуация в Ашинском и Нагайбакском районах

На месте работают сотрудники МЧС и другие службы

В Челябинской области начался период весеннего половодья. Устойчивые плюсовые температуры вызывают активное таяние снега, особенно на юге региона. Для мониторинга ситуации задействованы 15 стационарных и 20 временных гидрологических постов. Ответственные службы, включая МЧС России, Поисково-спасательную службу Челябинской области и другие подразделения РСЧС, готовы к ликвидации последствий подтоплений. В наиболее пострадавших районах — Нагайбакском и Ашинском — принимаются экстренные меры. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности региона.

В Нагайбакском районе (поселок Остроленский) подтоплены приусадебные участки 36 домов по улице Набережной из-за выхода воды из реки Гумбейки. Жилые помещения не затоплены. Уровень воды стабилизировался. Население информировано о ситуации, от эвакуации отказывается. На месте работают специалисты для мониторинга обстановки.

В Ашинском районе (город Аша) подтоплены 21 приусадебный участок на улицах Матросова, Набережной, Октябрьской и Заречной из-за подъема уровня воды в реке Сим. Глава района находится на месте, координируя работы. Спасатели и пожарные проводят обход домов, информируя население.

«Развернут пункт временного размещения на 50 человек в гостинице „Аша“. Для мониторинга установлены дополнительные гидропосты. В Главном управлении сформирована рабочая группа с необходимым оборудованием (лодки, мотопомпы) для оказания помощи», — рассказали в ведомстве.

Во всех случаях приоритетом является минимизация последствий паводка и обеспечение безопасности населения.

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